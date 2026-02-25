حوادث المرور في تونس: تراجع في عدد القتلى… لكن بعض الولايات تدق ناقوس الخطر

سجّل عدد قتلى حوادث المرور في تونس تراجعًا بنسبة 5,77 بالمائة منذ بداية سنة 2026 إلى غاية 22 فيفري، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور.

وبلغ عدد الحوادث المسجلة منذ مطلع السنة 573 حادثًا أسفرت عن 154 قتيلًا و716 جريحًا. ولا تزال السرعة المفرطة تتصدر قائمة الأسباب الرئيسية للحوادث، حيث تسببت في 59 وفاة و178 إصابة، تليها السهو وعدم الانتباه، ثمّ شق الطريق بطريقة غير آمنة.

وخلال شهر فيفري فقط، وإلى حدود يوم 22، تم تسجيل 215 حادثًا خلفت 63 قتيلًا و266 جريحًا، في حين شهد شهر جانفي تسجيل 358 حادثًا أسفرت عن 91 وفاة و450 إصابة.

وعلى المستوى الجهوي، تصدرت ولاية المهدية قائمة الولايات من حيث عدد الحوادث بـ48 حادثًا، بينما سجلت ولاية سيدي بوزيد أعلى عدد من القتلى. كما جاءت ولايتا المهدية ومدنين في صدارة عدد الجرحى المسجلين.

المصدر: وات