الأخبار

حوادث المرور في تونس: هذه الولاية تتصدر عدد الضحايا

سجّلت تونس مع انطلاق السنة الجارية تحسّنًا ملحوظًا في مؤشرات السلامة المرورية، حيث أظهرت المعطيات الرسمية انخفاضًا في عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 18,52 بالمائة خلال الفترة الممتدة من بداية السنة إلى غاية 9 جانفي 2026، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

ووفق إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية، فقد تم تسجيل 80 حادث مرور بين 1 و9 جانفي، أسفرت عن 22 حالة وفاة و108 جرحى.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للضحايا، تصدّرت ولاية باجة قائمة الولايات الأكثر تضررًا، بعد تسجيل أربع وفيات نتيجة سبعة حوادث مرور، تلتها ولايتا سوسة والقيروان بثلاثة قتلى في كل ولاية، إثر تسعة حوادث تم تسجيلها خلال الفترة نفسها (خمسة حوادث في سوسة وأربعة في القيروان).

المصدر: وات
