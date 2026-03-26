Français
Anglais
العربية
الأخبار

حوالي 210 ألف سائح زاروا تونس عبر الرحلات البحرية السياحية منذ بداية السنة

أبرز سليم بن جاب الله رئيس الغرفة الوطنية للنقل السياحي خلال لقاء خُصّص لبحث آفاق تطوير السياحة البحرية وتعزيز وتكثيف برمجة الرحلات نحو الموانئ التونسية أن عدد الوافدين عبر الرحلات البحرية السياحية بلغ، منذ بداية السنة، حوالي 210 ألف سائح، مع تسجيل اهتمام متزايد من قبل مجموعة من المجهّزين البحريين الدوليين.

وأكد مدير الرحلات البحرية بشركة Costa تنامي جاذبية تونس ضمن مسارات الرحلات البحرية، مشيرًا إلى أن عدد المسافرين الوافدين عبر ميناء حلق الوادي يبلغ حوالي 6600 مسافر في الرحلة الواحدة، يتوجّه منهم نحو 90% لزيارة المواقع الأثرية والثقافية، ونقاط الجذب السياحي مع إقبال خاص على اقتناء الهدايا التذكارية من منتوجات الصناعات التقليدية، بما يعكس جودة التجربة السياحية المقدّمة وتنوّعها.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى