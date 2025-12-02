حُسام حسن يكشف عن قائمة المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف المدرب المصري حسام حسن عن قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 ، المقرر إقامتها في بلادنا خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 جانفي المقبل.

و جائت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح

خط الوسط : مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

