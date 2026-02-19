خاص : بعد أشهر من الانتظار، مصنع السكر بباجة يعود إلى النشاط في هذا التاريخ [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد توقف دام لأشهر، يستأنف مصنع السكر بباجة نشاطه رسمياً يوم الاثنين 23 فيفري 2026، وفق ما أكده رمزي الهويملي، المدير الفرعي للإنتاج بالمؤسسة، في تصريح لمراسل ”تونس الرقمية”، وذلك على هامش زيارة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة إلى الجهة.

وأوضح المصدر ذاته أن نشاط الشركة التونسية للسكر كان قد توقّف منذ جوان 2024، حيث تم استغلال فترة التوقف لإنجاز أعمال صيانة دورية ومعمّقة شملت خاصة مرجل البخار ومختلف وحدات الإنتاج، بهدف ضمان الجاهزية الفنية وتحسين مردودية المصنع.

وأضاف أن المؤسسة قامت بإجراء تجارب فنية على جميع المعدات للتثبت من سلامتها ونجاعتها قبل العودة إلى نسق العمل الطبيعي.

وأشار الهويملي إلى أن طاقة الإنتاج اليومية ستبلغ في حدود 600 طن من مادة السكر، سيتم توجيهها إلى الأسواق، بما من شأنه دعم التزويد والمساهمة في تلبية حاجيات الاستهلاك، خاصة مع تزايد الطلب خلال هذه الفترة.

