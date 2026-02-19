Français
Anglais
العربية
سياسة

خاص : بعد أشهر من الانتظار، مصنع السكر بباجة يعود إلى النشاط في هذا التاريخ [فيديو]

بعد توقف دام لأشهر، يستأنف مصنع السكر بباجة نشاطه رسمياً يوم الاثنين 23 فيفري 2026، وفق ما أكده رمزي الهويملي، المدير الفرعي للإنتاج بالمؤسسة، في  تصريح لمراسل ”تونس الرقمية”، وذلك على هامش زيارة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة إلى الجهة.

وأوضح المصدر ذاته أن نشاط الشركة التونسية للسكر كان قد توقّف منذ جوان 2024، حيث تم استغلال فترة التوقف لإنجاز أعمال صيانة دورية ومعمّقة شملت خاصة مرجل البخار ومختلف وحدات الإنتاج، بهدف ضمان الجاهزية الفنية وتحسين مردودية المصنع.

وأضاف أن المؤسسة قامت بإجراء تجارب فنية على جميع المعدات للتثبت من سلامتها ونجاعتها قبل العودة إلى نسق العمل الطبيعي.

وأشار الهويملي إلى أن طاقة الإنتاج اليومية ستبلغ في حدود 600 طن من مادة السكر، سيتم توجيهها إلى الأسواق، بما من شأنه دعم التزويد والمساهمة في تلبية حاجيات الاستهلاك، خاصة مع تزايد الطلب خلال هذه الفترة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

477
الأخبار

رسمي: إمساكية رمضان 2026 لمدينة تونس وما جاورها

313
أخر الأخبار

مقترح البنك البريدي: النائب محمد زياد الماهر يُقدّم آخر المستجدات (فيديو)
300
اقتصاد وأعمال

ارتفاع ديون التونسيين لدى البنوك إلى أكثر من 30 مليار دينار في 2025
297
الأخبار

تونس – الجزائر: عبد المجيد تبون يهنئ قيس سعيّد بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم
277
أخر الأخبار

وزير التجارة : تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بأغلب الجهات في رمضان [فيديو]
274
الأخبار

يويفا يصدر بلاغا رسميا بخصوص واقعة العنصرية ضد فينيسيوس
270
أخر الأخبار

ترشيح آن كلير لوجاندر لرئاسة معهد العالم العربي: إصلاحات هيكلية مرتقبة مع اقتراب الذكرى الأربعين
270
اقتصاد وأعمال

187 رخصة جديدة لمشاريع الطاقة الشمسية: دفعة قوية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز للسيادة الطاقية
263
الأخبار

فينيسيوس : “العنصريون جبناء.. و البروتوكول لم يجدِ نفعًا”
261
الأخبار

رقمنة برنامج الكراء المملك: منصة جديدة لتسهيل النفاذ إلى السكن الاجتماعي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى