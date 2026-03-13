خبر سار للتونسيين: رحلة مباشرة بين الدوحة وتونس لإجلاء العالقين

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة عن برمجة رحلة جوية مباشرة بين الدوحة وتونس بالتنسيق مع السلطات القطرية المختصة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل عودة المواطنين التونسيين العالقين.

وأوضحت السفارة أن الخطوط الجوية القطرية ستؤمّن رحلة مباشرة من الدوحة إلى تونس يوم السبت 14 مارس 2026، وستُمنح الأولوية في هذه الرحلة إلى المواطنين التونسيين العالقين في قطر الذين قدموا في إطار زيارات عائلية أو سياحية.

كما أشارت السفارة إلى أنه تم كذلك جدولة رحلة أخرى للخطوط القطرية من تونس إلى الدوحة يوم الأحد 15 مارس 2026، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة التنقل بين البلدين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التنسيق المستمر بين السفارة التونسية والسلطات القطرية لضمان أفضل الظروف لعودة التونسيين العالقين وتمكينهم من السفر في أسرع وقت ممكن.

