خبر سار للتونسيين في سلطنة عمان: استئناف إصدار جوازات السفر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بمسقط عن استئناف عملية إنتاج جوازات السفر لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بسلطنة عمان، وذلك بعد فترة من التوقف.

وأكدت السفارة، في بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية، أنه سيتم الاتصال بالمواطنين المعنيين فور جاهزية جوازات سفرهم الجديدة، قصد تسلمها في أقرب الآجال.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تحسين الخدمات القنصلية وتيسير الإجراءات الإدارية لفائدة التونسيين بالخارج، بما يضمن سرعة معالجة الملفات والاستجابة لطلبات المواطنين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



