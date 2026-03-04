Français
Anglais
العربية
الأخبار

خبر سار للجالية التونسية بفرنسا: استخراج الوثائق القنصلية فوريًا من ليل

أعلنت القنصلية العامة لتونس بباريس عن تركيز “بوابة الخدمات الإدارية بالخارج” على مستوى الوكالة القنصلية للجمهورية التونسية بليل، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول أفراد الجالية التونسية على عدد من الوثائق الإدارية الأساسية.

وستمكّن هذه البوابة أفراد الجالية من استخراج وثائق الحالة المدنية، على غرار مضامين الولادة والزواج والوفاة، إلى جانب شهادات في ثبوت صحة رخصة السياقة التونسية.

وبإمكان الراغبين في الحصول على هذه الوثائق التوجه مباشرة إلى مقر الوكالة القنصلية بليل لاستلامها بصفة فورية، أو تقديم مطلب عبر البريد في الغرض.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة رقمنة الخدمات القنصلية وتحسين جودتها، بما يستجيب لتطلعات الجالية التونسية المقيمة بالخارج ويقرّب الإدارة من المواطنين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

950
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

345
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
330
الأخبار

وفاة زوجة علي الخامنئي متأثرة بإصابتها ( وكالة تسنيم)
314
الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي : نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية 
312
الأخبار

قطر تعلن إسقاط طائرتين حربيتين طراز “سوخوي 24” قادمتين من إيران
309
الأخبار

فرنسا : «الوجه الملائكي» للإسلاموية في مواجهة شياطينه… طارق رمضان مهدّد بـ20 عامًا سجنًا
274
اقتصاد وأعمال

ليبيا : حقل “المبروك” يستأنف إنتاجه بقدرة 25 ألف برميل يومياً
268
أخر الأخبار

بنزرت: مخالفات الأسعار تتصدر الحصيلة وحجز كميات مدعمة بسبب الاحتكار والمضاربة
268
الأخبار

غارات صهيونية على لبنان: مقتل 31 شخصا و إصابة 149 آخرين
265
أخر الأخبار

الحرب على إيران: آرام بالحاج يكشف التداعيات الاقتصادية الممكنة على تونس والعالم [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى