خبر سار للجالية التونسية بفرنسا: استخراج الوثائق القنصلية فوريًا من ليل

أعلنت القنصلية العامة لتونس بباريس عن تركيز “بوابة الخدمات الإدارية بالخارج” على مستوى الوكالة القنصلية للجمهورية التونسية بليل، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول أفراد الجالية التونسية على عدد من الوثائق الإدارية الأساسية.

وستمكّن هذه البوابة أفراد الجالية من استخراج وثائق الحالة المدنية، على غرار مضامين الولادة والزواج والوفاة، إلى جانب شهادات في ثبوت صحة رخصة السياقة التونسية.

وبإمكان الراغبين في الحصول على هذه الوثائق التوجه مباشرة إلى مقر الوكالة القنصلية بليل لاستلامها بصفة فورية، أو تقديم مطلب عبر البريد في الغرض.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة رقمنة الخدمات القنصلية وتحسين جودتها، بما يستجيب لتطلعات الجالية التونسية المقيمة بالخارج ويقرّب الإدارة من المواطنين.