خدمات الإعاشة المدرسية في تونس: 120 ألف وجبة ساخنة مقدمة يوميا عبر 896 مطعما

جاء في التقرير السنوي الرقابي لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2024 أن ديوان الخدمات المدرسية يؤمن 120 ألف وجبة ساخنة مقدمة يوميا عبر 896 مطعما موزعة على 440 مطعما بالمدارس الابتدائية توفر ما يعادل 30 ألف وجبة ساخنة يوميا و 456 مطعما بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية توفر نحو 90 ألف وجبة ساخنة يوميا.

ويقدر عدد المدارس الابتدائية المنتفعة بخدمة الأكلة المدرسية بحوالي 2689 مدرسة، ويغطي ذلك ما يقارب 310,500 تلميذا وتلميذة موزعين على كامل تراب الجمهورية.

وتتركز أكبر نسبة من المنتفعين في ولايات الوسط والشمال الغربي، وتستحوذ ولايات جندوبة وسليانة والكاف وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان على ما يقارب 46 % من العدد الإجمالي للمنتفعين.

وأشار التقرير إلى أن ديوان الخدمات المدرسية شرع في تركيز منظومة تصرف جديدة ترتكز على تجميع الحاجيات على المستوى المركزي، وإبرام صفقة إطارية تهدف إلى الضغط على التكاليف وضمان استمرارية توفير الاكلة لفائدة التلاميذ. غير أن الديوان لم يتمكن إلى حد اليوم من استغلال هذه المنظومة بالشكل الأمثل، مما يؤثر على جودة وكفاءة توفير الخدمة.

