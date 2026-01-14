Français
Anglais
العربية
الأخبار

خدمات الإعاشة المدرسية في تونس: 120 ألف وجبة ساخنة مقدمة يوميا عبر 896 مطعما

جاء في التقرير السنوي الرقابي لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2024 أن ديوان الخدمات المدرسية  يؤمن 120 ألف وجبة ساخنة مقدمة يوميا عبر 896 مطعما موزعة على 440 مطعما بالمدارس الابتدائية توفر ما يعادل 30 ألف وجبة ساخنة يوميا و 456 مطعما بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية توفر نحو 90 ألف وجبة ساخنة يوميا.

ويقدر عدد المدارس الابتدائية المنتفعة بخدمة الأكلة المدرسية بحوالي 2689 مدرسة، ويغطي ذلك ما يقارب 310,500 تلميذا وتلميذة موزعين على كامل تراب الجمهورية.

وتتركز أكبر نسبة من المنتفعين في ولايات الوسط والشمال الغربي، وتستحوذ ولايات جندوبة وسليانة والكاف وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان على ما يقارب 46 % من العدد الإجمالي للمنتفعين.

وأشار التقرير إلى أن ديوان الخدمات المدرسية شرع في تركيز منظومة تصرف جديدة ترتكز على تجميع الحاجيات على المستوى المركزي، وإبرام صفقة إطارية تهدف إلى الضغط على التكاليف وضمان استمرارية توفير الاكلة لفائدة التلاميذ. غير أن الديوان لم يتمكن إلى حد اليوم من استغلال هذه المنظومة بالشكل الأمثل، مما يؤثر على جودة وكفاءة توفير الخدمة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

817
الأخبار

والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي

650
الأخبار

الأولمبي الباجي يسعى لتأهيل ستة لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة
353
الأخبار

انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس [فيديو ]
341
الأخبار

فساد مالي صلب اتحاد الفلاحة : حكم بسجن عبد المجيد الزار لمدة 6 سنوات
326
الأخبار

ريال مدريد يعلن إنهاء تعاقده مع المدرب تشابي ألونسو بالتراضي
325
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : تعيين حكم مباراة المغرب و نيجيريا
302
الأخبار

سليم الرياحي يقترب من العودة إلى تونس ؟؟!!
292
أخر الأخبار

بتكليف من الرئيس : منح وسام الوفاء والتضحية لعائلة الشهيد مروان القادري (فيديو)
289
الأخبار

حارس الجزائر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد مغادرة الكان
284
الأخبار

جيش الطيران يتسلّم طائرة نقل عسكرية من نوع “C-130”

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى