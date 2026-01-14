خدمة رقمية لفائدة باكالوريا 2027: انطلاق حملة وطنية لاستخراج بطاقات التعريف

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أطلقت الحملة الوطنية لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ الباكالوريا دورة 2027، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات العمومية من التلاميذ، عبر اعتماد حلّ رقمي متطور.

وتتواصل هذه الحملة من 20 جانفي إلى موفّى شهر فيفري 2026، من خلال منصة رقمية نموذجية تعتمد آلية الترابط البيني بين الهياكل المعنية، بما يضمن سرعة المعالجة، وتحسين جودة الخدمة، والتقليص من عدد الوثائق الإدارية المطلوبة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، حيث تُمكّن المنصة التلاميذ من تقديم مطالبهم إلكترونيًا، ومتابعة مراحل إنجاز بطاقة التعريف الوطنية دون عناء التنقل المتكرر إلى المصالح الإدارية.

