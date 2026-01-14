Français
Anglais
العربية
الأخبار

خدمة رقمية لفائدة باكالوريا 2027: انطلاق حملة وطنية لاستخراج بطاقات التعريف

خدمة رقمية لفائدة باكالوريا 2027: انطلاق حملة وطنية لاستخراج بطاقات التعريف

أطلقت الحملة الوطنية لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ الباكالوريا دورة 2027، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات العمومية من التلاميذ، عبر اعتماد حلّ رقمي متطور.

وتتواصل هذه الحملة من 20 جانفي إلى موفّى شهر فيفري 2026، من خلال منصة رقمية نموذجية تعتمد آلية الترابط البيني بين الهياكل المعنية، بما يضمن سرعة المعالجة، وتحسين جودة الخدمة، والتقليص من عدد الوثائق الإدارية المطلوبة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، حيث تُمكّن المنصة التلاميذ من تقديم مطالبهم إلكترونيًا، ومتابعة مراحل إنجاز بطاقة التعريف الوطنية دون عناء التنقل المتكرر إلى المصالح الإدارية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

854
الأخبار

والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي

674
الأخبار

الأولمبي الباجي يسعى لتأهيل ستة لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة
358
الأخبار

فساد مالي صلب اتحاد الفلاحة : حكم بسجن عبد المجيد الزار لمدة 6 سنوات
348
الأخبار

نائب بالبرلمان يكشف إجراء مسؤول بوزارة مكالمات شخصية بـ38 ألف دينار !
342
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : تعيين حكم مباراة المغرب و نيجيريا
318
الأخبار

سليم الرياحي يقترب من العودة إلى تونس ؟؟!!
309
الأخبار

حارس الجزائر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد مغادرة الكان
307
أخر الأخبار

بتكليف من الرئيس : منح وسام الوفاء والتضحية لعائلة الشهيد مروان القادري (فيديو)
304
الأخبار

جيش الطيران يتسلّم طائرة نقل عسكرية من نوع “C-130”
295
اقتصاد وأعمال

وحدات الحرس الديواني تتمكن من حجز بضائع مهربة بقيمة جملية بلغت 580.5 مليون دينار خلال سنة 2025

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى