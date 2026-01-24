Français
خروج قطار عن السكة بمحطة المنستير دون إصابات واستئناف جزئي لحركة السير

شهدت محطة المنستير، عشية اليوم السبت 24 جانفي 2026، حادث خروج قطار عن السكة الحديدية وذلك على الساعة الرابعة واثنتي عشرة دقيقة، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية تُذكر.

وعلى إثر الحادث، تحوّل عيسى موسى، والي المنستير، إلى مكان الواقعة لمعاينتها ميدانيًا والاطلاع على ملابساتها وظروف حدوثها، وذلك بحضور كلّ من رئيس منطقة الشرق للشركة الوطنية للسكك الحديدية بسوسة، والمدير الجهوي للنقل، ورئيس وحدة أحواز الساحل للشركة الوطنية للسكك الحديدية بالمنستير، إلى جانب رئيس الدائرة ورئيس محطة المنستير.

وأفادت مصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية أنّ الحادث ناتج عن عطب فنّي على مستوى محوّل السكّة الحديدية بمحطة المنستير. وقد أكّد السيّد الوالي، إثر المعاينة، على ضرورة التسريع في معالجة هذا الخلل الفني واستكمال أشغال الإصلاح في أقرب الآجال، مع التشديد على أهمية تكثيف أعمال الصيانة الدورية والوقائية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث وضمان سلامة المسافرين.

هذا وقد تمّ استئناف جزئي لحركة سير القطارات ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، في انتظار استكمال الإصلاحات الجارية خلال هذه الليلة، على أن يتمّ الاستئناف الكلي لحركة القطارات فور الانتهاء من أشغال الإصلاح والتدخّل.

