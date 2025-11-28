Français
Anglais
العربية
الأخبار

خريطة اليقظة: أمطار تصل إلى 60 مليمترا مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية في هذه الولايات

وضع المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم عدداً من الولايات تحت درجة اليقظة الصفراء وذلك بسبب اضطرابات جوية ستتسم بأمطار مؤقتا رعدية و أحيانا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات و أثناء ظهور السحب الرعدية.

و تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة. ومن المنتظر أن تتقلص فاعلية هذه التقلبات بداية من يوم الغد مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

689
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

434
أخر الأخبار

قضية تزوير شهائد في القصرين: السجن 24 عاما ضد مدير عام سابق و 6 سنوات ضد الصنكي الأسودي
402
الأخبار

عاجل : الإفراج عن سنية الدهماني
372
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية: 655,5 مليون دينار فائض ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025
326
أخر الأخبار

الإفراج عن 9 موقوفين في قضية هنشير الشعّال بصفاقس بينهم الوزير الأسبق سمير بالطيّب
323
أخر الأخبار

باجة تتزين بالثلوج (صور)
306
الأخبار

مجلس النواب : المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر
283
أخر الأخبار

ميزانية 2026 : إقرار فصل جديد لتخفيف الأعباء الجبائية على المتقاعدين
281
الأخبار

الأطباء الشبان يعلقون تحركاتهم الاحتجاجية
281
أخر الأخبار

حملة أمنية بجبل الجلود: إيقاف عناصر إجرامية خطيرة محلّ تفتيش

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى