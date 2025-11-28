خريطة اليقظة: أمطار تصل إلى 60 مليمترا مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية في هذه الولايات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وضع المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم عدداً من الولايات تحت درجة اليقظة الصفراء وذلك بسبب اضطرابات جوية ستتسم بأمطار مؤقتا رعدية و أحيانا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات و أثناء ظهور السحب الرعدية.

و تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة. ومن المنتظر أن تتقلص فاعلية هذه التقلبات بداية من يوم الغد مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

