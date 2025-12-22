Français
Anglais
العربية
الأخبار

خريطة اليقظة: أمطار وتساقط البَرَد في هذه الولايات

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، وضع ولايات بنزرت وباجة وجندوبة وسليانة والكاف والقصرين تحت اليقظة الصفراء، وذلك بسبب اضطرابات جوية يُنتظر أن تتّسم بنزول أمطار رعدية مؤقتًا، تكون أحيانًا غزيرة، مع تساقط البَرَد محليًا.

ووفق توقّعات المعهد، تهبّ رياح من القطاع الجنوبي الغربي تكون قوية نسبيًا قرب السواحل وفي الجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات، فيما يكون البحر مضطربًا إلى شديد الاضطراب محليًا.

أما درجات الحرارة القصوى فستتراوح عمومًا بين 14 و19 درجة، في حين تناهز 11 درجة بالمرتفعات الغربية.

