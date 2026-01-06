خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انتهت منذ قليل المباراة الودية التي جمعت فريق الأولمبي الباجي بنادي سيون السويسري بمدينة طبرقة، والتي شهدت خسارة فريق عاصمة السكر بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد.

و تأتي هذه المباراة في إطار استعدادات أبناء المدرب حافظ القيطوني لاستئناف منافسات مرحلة الإياب من الرابطة المحترفة الأولى، حيث شكلت فرصة للإطار الفني لتقييم جاهزية اللاعبين وإعادة ضبط التكتيك.

و يهدف المدرب من خلال هذه المواجهات إلى تجربة بعض الاختيارات الفنية وتحديد الاحتياجات لتعزيز الفريق بانتدابات جديدة، لضمان تقديم أداء أفضل خلال المباريات القادمة.

