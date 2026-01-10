Français
الأخبار

خطاب إيتو المؤثر بعد الخسارة أمام المغرب

خطاب إيتو المؤثر بعد الخسارة أمام المغرب

ألقى أسطورة «الأسود غير المروّضة» والرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، خطابًا قويًا للغاية أمام مجموعته، أمس الجمعة، مباشرة بعد الإقصاء من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

و قال إيتو، أسطورة «الأسود غير المروّضة» والرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في مستهل كلمته: «أريد أن أقول لكم: كونوا فخورين بأنفسكم وبما قدّمتموه خلال هذه البطولة. يجب أن نفخر! نعم، هناك الكثير من المشاعر، لكن لنحافظ على كرامتنا، ولا نطلق تصريحات مدوّية. أحسنتم! قوتنا هي أنتم، وأتمنى أن نبقى هذا المجموعة. أقول لكم شكرًا جزيلًا! أعلم أن ملايين الكاميرونيين فخورون بكم».

و كان إيتو قد اتخذ قرارًا قويًا قبيل انطلاق «الكان»، بإقالة مارك بريس من منصب المدير الفني، وتعيين دافيد باغو بدلًا منه، وهو ما أثبت نجاعته بعدما قاد الكاميرون إلى ربع النهائي. وأضاف: «بغضّ النظر عن نتيجة اليوم، رأينا فريقًا من الرجال وفريقًا من الكاميرونيين. الآن هي بداية جديدة، ولن نقدّم أقل مما أظهرناه في هذه البطولة. لن نقدّم أقل! نعم، إنها لحظة حزينة، لكن كرة القدم هكذا. نتقبّل الأمر، ونحافظ على الكرامة! لا تصريحات. وأختم موجّهًا حديثي إلى السيد المدرب: شكرًا! شكرًا لقبولك هذه المهمة الصعبة لكنها جميلة جدًا. لا يسعني إلا أن أكون فخورًا بكم. الكاميرونيون فخورون».

 

و تابع واعدًا : «في كأس أمم إفريقيا المقبلة (2027)، سنأتي لنفوز بها! اسمعوني جيدًا يا شباب و ابدؤوا الاستعداد من اليوم: سنأخذ ثأرنا!».

و في ختام هذه اللحظة العاطفية، التفّ برايان مبويمو و زملاؤه حول المهاجم السابق لبرشلونة و إنتر ميلان، مردّدين النشيد الوطني.

