خطوات يجب القيام بها فورًا إذا غمرت المياه السيارة حتى مستوى المقاعد

في حالة سيارة غمرتها المياه، تكون الدقائق الأولى حاسمة، إذ إن أيّ تصرّف خاطئ قد يحوّل حادثًا يمكن التحكم فيه إلى عطل كبير. وأخطر ردّ فعل هو محاولة تشغيل السيارة للتأكد مما إذا كانت «لا تزال تعمل».

عندما يصل الماء إلى مستوى المقاعد، قد يكون تسلّل إلى مناطق حسّاسة، مثل ضفائر الأسلاك، ووحدات التحكم، وموصلات التوصيل، والمعدات الموجودة أسفل أرضية السيارة.

إن تشغيل السويتش أو محاولة تشغيل المحرك قد يسبّبان دوائر كهربائية قصيرة، وإتلاف وحدات التحكم الإلكترونية، وتعقيد عملية المعاينة والتعويض. والتصرّف الصحيح هو إبقاء السيارة متوقفة، مع سحب المفتاح وعدم تشغيل أي نظام كهربائي.

إذا كانت البيئة المحيطة آمنة (لا مياه تواصل الارتفاع، ولا خطر كهربائي ظاهر)، فإن الخطوة التالية تتمثل في الحد من الأضرار:

تأمين سلامتك أولًا، والابتعاد عن المناطق التي لا تزال مغمورة بالمياه (مواقف تحت الأرض، جريان مائي نشط).

إذا أمكن ودون أي مخاطرة، افصل البطارية (ابدأ بالقطب السالب). وإذا لم تكن مرتاحًا لهذه العملية، لا تُجبر نفسك: يمكن لفنّي سحب أو ميكانيكي القيام بذلك.

تجنّب تحريك السيارة بوسائلك الخاصة: القيادة بسيارة غمرتها المياه قد تُلحق ضررًا بالفرامل والمحامل وبعض المكوّنات الكهربائية.

طلب سحب السيارة

ما يجب فعله فورًا

من دون تشغيل السيارة، يمكن:

فتح الأبواب وصندوق الأمتعة للتهوية إذا كان ذلك ممكنًا وآمنًا.

إزالة الأغراض المبللة والسجاد القابل للفك.

تجفيف الماء بمسحه أو شفطه باستخدام مكنسة شفط مخصّصة للماء والغبار (وليس مكنسة منزلية عادية).

في المقابل، تجنّب تفكيك الموصلات عشوائيًا أسفل المقاعد: فبعضها مرتبط بنظام الوسائد الهوائية ويتطلب احتياطات خاصة.

أخطاء قد تكلّف كثيرًا

لتفادي تفاقم الوضع، يُمنع القيام ب:

تشغيل السويتش أو اختبار النوافذ أو الراديو أو الإضاءة.

تشغيل المحرك «لتجفيف السيارة عبر التدفئة/التكييف»

توصيل معزّز تشغيل (Booster) أو شحن البطارية قبل إجراء التشخيص.

إخفاء الروائح باستخدام العطور بدل معالجة السبب الحقيقي (رطوبة عميقة)

