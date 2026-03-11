Français
خطوة جديدة نحو إفريقيا: اتفاقية بين تونس ومدغشقر لتنشيط المبادلات التجارية

 

في خطوة تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين تونس ومدغشقر، تم التوقيع في العاصمة المدغشقرية أنتاناناريفو على اتفاقية تعاون بين مجلس التنمية الاقتصادية بمدغشقر والغرفة التونسية-المدغشقرية للتجارة، وذلك بهدف دعم المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

وتهدف هذه الشراكة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تطوير المبادلات التجارية وتشجيع المستثمرين على استكشاف فرص الأعمال المتاحة في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه المبادرة قبيل تنظيم بعثة اقتصادية تونسية إلى مدغشقر مبرمجة بين 30 مارس و4 أفريل 2026، حيث من المنتظر أن تضم عدداً من الشركات التونسية المهتمة بإقامة شراكات مع فاعلين اقتصاديين من القطاع الخاص المدغشقري.

المصدر: وات

 

