خلافة بودربالة على رأس البرلمان: عصام شوشان يكشف حقيقة الأسماء المُتداولة (فيديو)

كشف النائب بمجلس نواب الشعب عصام شوشان في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن مقترح سحب الثقة من رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة لا يزال قائم الذات.

وأوضح شوشان أن هذا المقترح يعود الى حصول عدة اشكاليات سواءا صلب مكتب المجلس او مع عدد من النواب مضيفا “عدد من النواب أمضوا على العريضة..لكن المسألة ما زالت لم تُستكمل”.

وحول الأسماء المتداولة لخلافة بودربالة على رأس البرلمان، أكد محدثنا أنه لا صحة لأي اسم مطروح ولم يقع التوافق على أي من الأسماء لقيادة البرلمان مضيفا ” أي شخص يدعي أنه تم اختياره من عموم النواب غير صحيح..والكلمة الفصل للنواب”.

وشدّد النائب على أن اختيار شخص لقيادة البرلمان ليست مسألة اعتباطية بل تتطلب جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخصية المقترحة ليكون أهلا لهذه المسؤولية.

