الأخبار

خلال أسبوع: حرب إيران تكلّف الولايات المتحدة الأمريكية 11.3 مليار دولار

خلال أسبوع: حرب إيران تكلّف الولايات المتحدة الأمريكية 11.3 مليار دولار

قال مصدر لرويترز، إنّ مسؤولين من إدارة الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب أفادوا خلال إحاطة للكونجرس هذا الأسبوع ​بأنّ الأيام السّتة الأولى من الحرب على إيران كلفت الولايات ‌المتّحدة ما لا يقل عن 11.3 مليار دولار.

وكشف المسؤولون عن هذا الرّقم خلال جلسة مغلقة مع أعضاء مجلس الشّيوخ الثّلاثاء، ولا يشمل التّكلفة الإجمالية للحرب لكن ​تمّ تقديمه للمشرعين الذّين طالبوا بمزيد من المعلومات حول الصّراع. ويتوقع ​عدد من مساعدي الكونجرس أن يقدّم البيت الأبيض قريبا طلبا إلى ⁠الكونجرس للحصول على تمويل إضافي للحرب. وقال بعض المسؤولين إنّ الطلب ​قد يصل إلى 50 مليار دولار، بينما قال آخرون إن هذا التقدير ​يبدو منخفضا. ولم تقدم الإدارة الأمريكية تقييما عاما لتكلفة الصراع أو فكرة واضحة عن مدته المتوقعة.

وقال ترامب خلال زيارة إلى كنتاكي اليوم الأربعاء “إننا انتصرنا” في الحرب، لكن الولايات ​المتّحدة ستواصل المعركة لإنهاء المهمة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد ​أنباء عن مبلغ 11.3 مليار دولار. وبدأت الحملة ضدّ إيران في 28 فيفري بضربات ‌جوية ⁠أمريكية وإسرائيلية، و أودت بحياة نحو ألفي شخص حتى الآن، معظمهم من الإيرانيين واللبنانيين، مع امتداد الصراع إلى لبنان وتسببه في فوضى في أسواق الطّاقة العالمية والنقل.

