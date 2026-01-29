خلال الأيام القليلة القادمة: استئناف أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف “ب” بنفطة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي بأن أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف “ب” بنفطة من ولاية توزر ستستأنف خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد المصادقة أمس الأربعاء من طرف لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة على الاعتماد الإضافي للمشروع واسناد صفقة الإنجاز إلى المقاولة المقترحة من طرف وزارة الصحة.

وأضاف اللموشي أنّ المستشفى الجهوي بنفطة، من المشاريع المعطلة التي حظيت بالاهتمام والمتابعة من قبل جميع الأطراف لأهمية المستشفى في تقريب الخدمات الصحية للمناطق الحدودية بنفطة وحزوة وخاصة بفرص تجهيزه بمعدات متطورة ودعمه بطب الاختصاص.

يشار إلى أن المشروع توقف في أكثر من مناسبة أخرها سنة 2024 في حدود نسبة تقدم تناهز 80 بالمائة وبتكاليف فاقت 11 مليون دينار.

