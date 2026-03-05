Français
الأخبار

خلال النصف الثاني من رمضان: السماح للعاملين بالمحلات والمقاهي بالعمل بعد العاشرة ليلاً

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه، وبالنظر إلى خصوصية شهر رمضان المعظّم، يُسمح للعاملين والعاملات في المحلات التجارية وفضاءات الخدمات والمقاهي وما شابهها في مختلف ولايات الجمهورية بمواصلة العمل بعد الساعة العاشرة ليلاً.

وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء يشمل كذلك إمكانية العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية، وذلك طيلة النصف الثاني من شهر رمضان 1447 هجري.

وأكدت الوزارة أن هذا التنظيم الاستثنائي يتم في إطار احترام التشريعات والتراتيب الجاري بها العمل، بما يضمن التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وحقوق العاملين.

