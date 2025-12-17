Français
خلال جلسة عامة: إستياء من التلاعب في أسعار الزيتون وزيت الزيتون (فيديو)

عبّر النائب وليد الحاجي خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع قانون تشغيل خرجي من طالت بطالتهم عن استياءه مما أسماه بالتلاعب في أسعار الزيتون وزيت الزيتون معتبرا أنه على وزارة الفلاحة وكل الوزارات المتداخلة اتخاذ الاجرءات اللازمة.

وشّدد الحاجي على أن قطاع الفلاحي يشغل الآلاف من العمال وهو أساس اقتصاد البلاد مطالبا بالتسريع في تمويل صغار الفلاحين انفاذا لما ورد في قانون المالية 2026.

وإعتبر النائب أنه على الدولة أن تتصدى لكل محاولات الاستيلاء على مقدرات الفلاحين وكدهم.

 

