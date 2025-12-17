خلال جلسة عامة: إستياء من التلاعب في أسعار الزيتون وزيت الزيتون (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عبّر النائب وليد الحاجي خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع قانون تشغيل خرجي من طالت بطالتهم عن استياءه مما أسماه بالتلاعب في أسعار الزيتون وزيت الزيتون معتبرا أنه على وزارة الفلاحة وكل الوزارات المتداخلة اتخاذ الاجرءات اللازمة.

وشّدد الحاجي على أن قطاع الفلاحي يشغل الآلاف من العمال وهو أساس اقتصاد البلاد مطالبا بالتسريع في تمويل صغار الفلاحين انفاذا لما ورد في قانون المالية 2026.

وإعتبر النائب أنه على الدولة أن تتصدى لكل محاولات الاستيلاء على مقدرات الفلاحين وكدهم.

