Français
Anglais
العربية
سياسة

خلال جلسة عامة : النائب عبد القادر بن زينب “سُلطت مظلمة في حق رئيس الدولة تحت قبة البرلمان” (فيديو)

اعتبر النائب عبد القادر بن زينب في مداخلته اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 خلال أشغال الجلسة العامة الخاصة بالنظر في مشروع قانون تشغيل خرجي التعليم العالي ممن طالت بطاتهم أن مظلمة سلطت في حق رئيس الدولة تحت قبة البرلمان وفق تعبيره.

وأكد بن زينت أن هذه المظلمة سلطت من قبل أحد نواب المجلس تحت قبة البرلمان معتبرا ان ما صرح به لا يدخل ضمن حرية التعبير مضيفا “احد الزملاء النواب قال أن انجازات رئيس الجمهورية خسة وحديقة..انجازات رئيس الدولة عديدة من ذلك رفع المظلمة والعبودية على حوالي 100 ألف من عملة المناولة..انجازات الرئيس تتمثل في التعويل على الذات والقطع مع املاءات الخارج واملاءات صندوق النقد الدولي”.

وتابع النائب “من انجازات الرئيس عودة معمل الفولاذ للعمل وعودة معمل السكر للنشاط..وتوقف الإضرابات وابنائنا يدسرون بصفة مستمرة..”.

واعتبر بن زينب أن رئيس الجمهورية أعاد للدولة سيادتها بعد أن كانت مستباحة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

541
الأخبار

باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

433
أخر الأخبار

غدا الثلاثاء: جلسة عامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم
365
الأخبار

أنقذ أرواحًا وانتزع سلاح الإرهابي… التبرعات “تتهاطل” على أحمد الأحمد بطل أستراليا !
336
الأخبار

عبد المجيد تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026
335
اقتصاد وأعمال

تقرير دولي: تونس ضمن الدول الإفريقية الأكثر صلابة في مواجهة مخاطر غسل الأموال
332
أخر الأخبار

المستشفى الجهوي بالكاف يحقق إنجازًا طبيًا نوعيًا: 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية في يوم واحد
332
الأخبار

السعودية : تصاعد غير مسبوق في قضايا المخدرات و تزايد أحكام الإعدام
332
الأخبار

أنيس بوجلبان مدربا للمنتخب التونسي أقل من 23 سنة
310
الأخبار

رباعي جديد يلتحق بتربص المنتخب الوطني بطبرقة
288
أخر الأخبار

باجة: تقدّم موسم جني الرمان والصابة في حدود 12 ألف طن [فيديو]

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى