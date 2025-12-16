خلال جلسة عامة : النائب عبد القادر بن زينب “سُلطت مظلمة في حق رئيس الدولة تحت قبة البرلمان” (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اعتبر النائب عبد القادر بن زينب في مداخلته اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 خلال أشغال الجلسة العامة الخاصة بالنظر في مشروع قانون تشغيل خرجي التعليم العالي ممن طالت بطاتهم أن مظلمة سلطت في حق رئيس الدولة تحت قبة البرلمان وفق تعبيره.

وأكد بن زينت أن هذه المظلمة سلطت من قبل أحد نواب المجلس تحت قبة البرلمان معتبرا ان ما صرح به لا يدخل ضمن حرية التعبير مضيفا “احد الزملاء النواب قال أن انجازات رئيس الجمهورية خسة وحديقة..انجازات رئيس الدولة عديدة من ذلك رفع المظلمة والعبودية على حوالي 100 ألف من عملة المناولة..انجازات الرئيس تتمثل في التعويل على الذات والقطع مع املاءات الخارج واملاءات صندوق النقد الدولي”.

وتابع النائب “من انجازات الرئيس عودة معمل الفولاذ للعمل وعودة معمل السكر للنشاط..وتوقف الإضرابات وابنائنا يدسرون بصفة مستمرة..”.

واعتبر بن زينب أن رئيس الجمهورية أعاد للدولة سيادتها بعد أن كانت مستباحة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



