Français
Anglais
العربية
سياسة

خلال جلسة عامة: النائب فاطمة المسدي تنتقد اتفاقية الأليكا (فيديو)

خلال جلسة عامة اليوم بمجلس نواب الشعب للنّظر في مشاريع قوانين أساسية تتعلّق بتعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى وتعديل الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية ،عبرت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي عن رفضها لأي مسار قد يقود إلى اتفاقية الأليكا (اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي).

وأكدت المسدي أن “اتفاقية الأليكا تمس بالسيادة الاقتصادية وتضرب الفلاحة والصناعة الوطنية وتفرض ملاءمة تشريعية غير متكافئة مع اقتصاد هش”.

وأوضحت أن الاتفاقيات المعروضة على البرلمان ليست جديدة أو معاهدات سيادية ولا تمثل مدخلا خفيا لاتفاقية الأليكا مطالبة الحكومة بتقديم تقارير دورية للبرلمان حول تطبيق قواعد المنشأ الجديدة وضمان مرافقة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحماية القطاعات الوطنية وعدم تمرير تنقيحات عبر اللجان.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

1.3K
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

466
الأخبار

بدايةً من 1 جانفي 2026 : إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية
392
أخر الأخبار

باجة: انقلاب شاحنة ثقيلة على الطريق السيّارة
359
أخر الأخبار

وزير التجارة : “أكرمنا الله بصابة زيتون وفيرة علينا استثمارها..وسنستبق العمل للسنة القادمة” (فيديو)
335
الأخبار

تمديد حالة الطوارئ بالبلاد التونسية لشهر إضافي
305
الأخبار

كان 2025: تم تعيينه لمباراة تونس–تنزانيا… نادالا وتاريخه مع التونسيين !
303
الأخبار

اليمن : لا سودان ثانٍ… محمد بن سلمان يوقف اندفاع محمد بن زايد و يقصف أسلحة وُجّهت إلى الانفصاليين
293
اقتصاد وأعمال

صدر بالرائد الرسمي: قرار من وزيرة المالية يتعلق بتحديد سقف لسعر الفائدة السنوية المعمول بها على التمويلات الصغرى
287
الأخبار

استئناف حركة المرور على الطريق السيارة باجة–تونس
282
اقتصاد وأعمال

تحيين السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى 10.200 دينار للكيلوغرام

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى