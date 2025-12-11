خلال 70 يوما: تحرير ما يزيد عن 860 مخالفة اقتصادية ببنزرت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أجرت الفرق المشتركة للمراقبة الاقتصادية بولاية بنزرت، خلال الفترة المتراوحة بين غرة أكتوبر إلى أول أمس الثلاثاء، ما يزيد عن 6500 زيارة تفقد، بحسب ما جاء في تقرير أعدته مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالجهة وقدمته خلال الاجتماع الدوري “للجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان إنتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للاغذية ” بمقر الولاية.

وبينت ذات المصالح ان زيارات التفقد والمراقبة شملت محلات التفصيل والطرقات وأسواق الجملة ومواقع الإنتاج، وتم على اثرها رفع 860 مخالفة اقتصادية تعلقت اغلبها بعدم اشهار الأسعار والترفيع في والزيادة فيها والميترولوجيا القانونية، وتوزعت المخالفات المسجلة قطاعيا بمجالات بيع الخضر والغلال والمواد الغذائية بالتفصيل والدواجن والبيض والفواكه الجافة والتبغ والمواد الغذائية بالجملة .

كما تولت الأجهزة الرقابية خلال ذات الفترة الحجز الفعلي والحجز الصوري للعديد من المواد ومنها 54 طنا من مادة البطاطا و2480 لترا من الزيت و414 كيلوغراما من السكر والشاي و 14360 كراسا مرقما مدعما و23 وحدة صلصال، علاوة على 9.5 اطنان من مادة السداري وحوالي 5600 وحدة من المواد الاستهلاكية المتنوعة المعلبة و60 قفلا منفصل لاحزمة أمان خاصة بالسيارات وغير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.

يذكر ان اجتماع “اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان إنتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية” تناول في محوره الرئيسي بحضور الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد، التدابير الجهوية والمحلية لمواصلة حماية قطيع الاغنام بالجهة، توقيا من المخاطر الصحية المرتبطة بها، طبقا للامر الحكومي عدد 101 المؤرخ في 11 جانفي 2016، وتم خلاله تاكيد خلو الجهة من اي امراض منقولة عبر الحشرات، مع التراجع الكبير لظاهرة تهريب القطيع الحيواني عبر الحدود، علاوة على إقرار جملة من الإجراءات الداعمة في المجال.

