خلايا رعدية، أمطار ورياح قوية: هذه الولايات تحت الإنذار الأصفر هذا الجمعة

وضع المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الجمعة 9 جانفي، 11 ولاية تحت الإنذار الأصفر، وذلك على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة، والتي ستتسم بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة، إلى جانب رياح قوية نسبيًا إلى قوية قد تتجاوز مؤقتًا 60 كيلومترًا في الساعة في شكل هبّات.

وأوضح المعهد أن الرياح تهب من القطاع الغربي، وتكون قوية قرب السواحل وفي الجنوب الشرقي، مع إثارة محلية للرمال والأتربة، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات.

أما البحر فسيكون مضطربًا إلى شديد الاضطراب بالشمال، وشديد الاضطراب ببقية السواحل.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و16 درجة بالمناطق الغربية، وبين 17 و21 درجة في بقية أنحاء البلاد.

