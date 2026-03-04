خلية دعم نفسي عن بعد للتّونسيين المقيمين بالمناطق المتضرّرة من العمليات العسكرية في الشرق الأوسط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت جمعية أخصائيون نفسانيون العالم – تونس، اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، عن إحداث خلية دعم نفسي عن بعد لفائدة التّونسيين وعائلاتهم المقيمين بالمناطق المتضرّرة من العمليات العسكرية المباشرة وغير المباشرة التّي تطال سكان منطقة الشّرق الأوسط جراء العدوان الإسرائيلي- الأمريكي على الجمهورية الإسلامية بإيران منذ موفى الأسبوع الماضي وردها بدورها على هذه الهجمات.

وتوفّر خلية الدّعم النّفسي لفائدة التونسيين وعائلاتهم المقيمين بالمناطق المتضرّرة جرّاء العمليات العسكرية المذكورة، حسب بلاغ صادر عن الجمعية اليوم، فضاء آمنا للإصغاء وتقديم الدّعم والمساندة النفسية والتّوجيه نحو المتابعة المتخصّصة عند الاقتضاء.

ولفتت الجمعية، إلى أنّ هذه العمليات العسكرية المباشرة وغير المباشرة بمنطقة الشّرق الأوسط تخلف آثارا خطيرة على الصّحة النّفسية من قلق وصدمات نفسية وضيق عاطفي.

و وضعت الأرقام التالية للتواصل وهي رقم الهاتف 29682727-29681412 أو عبر البريد الالكتروني [email protected]

