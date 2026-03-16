خوان لابورتا يفوز بانتخابات رئاسة برشلونة حتى 2031

حسم خوان لابورتا سباق انتخابات رئاسة نادي برشلونة، ليواصل قيادته للنادي الكتالوني لفترة جديدة تمتد حتى عام 2031، بعد فوزه على منافسه فيكتور فونت بنسبة 68% من أصوات الأعضاء.

و بهذا الفوز، يبدأ لابورتا ولايته الرابعة على رأس نادي برشلونة، بعدما سبق له تولي رئاسة النادي في فترتين بين 2003 و2010، ثم عاد في 2021 ليقود الفريق خلال السنوات الماضية.

النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة 2026 :

خوان لابورتا: 68.18%، بما يعادل 32,934 صوتًا

فيكتور فونت : 29.78%، بما يعادل 14,385 صوتًا

الأصوات الملغاة: 177 صوتًا

