خوان لابورتا يكشف عن حظوظ برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أكد خوان لابورتا، المرشح لرئاسة برشلونة، أن محاولات تشويه العملية الانتخابية عبر تقديم بلاغات كاذبة لن تكلل بالنجاح.

و قال لابورتا، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “إن تقديم بلاغات كاذبة مليئة بالأكاذيب لتلطيخ العملية الانتخابية لن ينجح، ولن يخرجوا بنتيجة طيبة من هذا التصرف”.

و أضاف لابورتا : “هناك فرد كرس نفسه لتشويه العملية، لكنه يسير على خطى أشخاص سابقين رددوا نفس الأمر والقصص ذاتها، وأقول لهؤلاء إن الوصول إلى الرئاسة لا يبرر استخدام كل الوسائل، ولا يصح فعل أي شيء من أجل المنصب”.

و تابع بشأن العضو الذي قدم الشكوى للمحكمة الوطنية: “أود أن أعرف من يقف خلف إيسيدرو نافارو، لأن هذا الرجل لا يعمل بمفرده ولم يفعل ذلك بمفرده، لكن عليه في المرة القادمة أن يكون أكثر توثيقاً لادعاءاته، فتقديم قصاصات صحفية للمحكمة الوطنية أمر أتمنى ألا ينجح معه، ونحن سندافع عن برشلونة أمام من يريدون السيطرة عليه من مسافة 600 كيلومتر”.

و على الصعيد الرياضي، قال لابورتا: “أطالب بالثقة في الفريق، ففي آخر ثلاث مباريات نهائية قدمنا درساً لمنافسنا ريال مدريد، وهذا الفريق يمتلك الموهبة والاحترافية اللازمة للعودة في النتيجة يوم الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد، وأنا على قناعته بأننا سنفوز بلقب الليغا ضد كل شيء و ضد الجميع”.

و عقب ظهور نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا، علق لابورتا قائلاً: “كل المنافسين المحتملين في غاية الصعوبة، كان من الممكن أن نواجه باريس سان جيرمان أو نيوكاسل، والآن سنواجه نيوكاسل، الأندية الإنقليزية معقدة للغاية و معتادة على هذا النوع من مباريات خروج المغلوب”.

و استطرد في حديثه عن فريق المدرب هانز فليك : “ستكون المواجهة معقدة، لكننا نملك فريقاً بموهبة كبيرة و بدأنا نكتسب الخبرة في هذه الأدوار الإقصائية، نثق في أن الأمور ستسير على ما يرام، رغم حقيقة أن الأندية الإنقليزية تملك خبرة واسعة في هذه المسابقات”.

و اختتم لابورتا تصريحاته بالحديث عن مواجهة نيوكاسل السابقة في دور المجموعات، قائلاً : “لقد لعبنا ضدهم بالفعل و كانت النتيجة جيدة لنا، لكننا الآن أمام مباراة أخرى وسيناريو جديد ، فهذه مواجهة إقصائية بنظام الذهاب و الإياب و ليست مجرد مباراة واحدة في مرحلة المجموعات”.

