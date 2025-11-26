Français
الأخبار

خيمة التمور تتواصل في العاصمة: عروض مباشرة من المنتج إلى المستهلك بأسعار مناسبة

خيمة التمور تتواصل في العاصمة: عروض مباشرة من المنتج إلى المستهلك بأسعار مناسبة

تتواصل في العاصمة تظاهرة بيع التمور مباشرة من المنتجين إلى المستهلكين، ضمن خيمة خاصة ينظمها المجمع المهني المشترك للتمور تحت شعار “شهر التمور.. من المنتج إلى المستهلك”، وذلك إلى غاية 7 ديسمبر 2025.

وتأتي هذه المبادرة، التي تُشرف عليها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بهدف توفير أجود أصناف التمور التونسية للمواطنين بأسعار ميسّرة تتماشى مع قدراتهم الشرائية. كما تهدف إلى تعزيز التسويق الداخلي للتمور ودفع المستهلكين إلى الإقبال أكثر على هذا المنتوج الوطني.

وخلال زيارة للخيمة، أكد رئيس ديوان وزير الفلاحة أنّ هذه التظاهرة تُعد فرصة لإرساء علاقة مباشرة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن عرض تمور ذات جودة عالية وبأسعار تراعي التوازن بين العرض والطلب. كما شدّد على أهمية قطاع التمور في دعم الاقتصاد الوطني باعتباره من أبرز المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير.

المصدر: وات
