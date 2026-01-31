داء الكلب: وزارة الصحة تقدم جملة من الإجراءات الوقائية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار حرصها على سلامة المواطنين، دعت وزارة الصحة إلى ضرورة الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية للحدّ من مخاطر الإصابة بداء الكلب، وذلك على خلفية تسجيل ارتفاع في حالات التعرّض لعضّات وخدوش الحيوانات خلال الفترة الأخيرة.

وأكّدت الوزارة، في بلاغ توعوي، أهمية تجنّب الاقتراب أو ملاعبة الحيوانات السائبة، حتى وإن بدت هادئة، مع التشديد على ضرورة توعية الأطفال بعدم الاقتراب من حيوانات الشارع أو استفزازها، لما يمثّله ذلك من خطر على صحتهم وسلامتهم.

كما شدّدت وزارة الصحة على أهمية تلقيح الكلاب والقطط المنزلية بصفة منتظمة وفق البرنامج السنوي المعتمد، إضافة إلى الانتباه إلى الحيوانات التي تظهر سلوكيات غير طبيعية وتفادي الاحتكاك بها.

وفي ما يتعلّق بحالات العضّ أو الخدش، أوصت الوزارة بضرورة غسل الجرح فورًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم التوجّه في أسرع وقت إلى أقرب مركز صحي لتلقّي العلاج الوقائي والتلاقيح اللازمة.

وختمت وزارة الصحة بلاغها بالتأكيد على أن الوقاية تبقى السبيل الأنجع لحماية الأرواح، داعية المواطنين إلى التحلّي باليقظة والمسؤولية، حفاظًا على صحتهم وصحة محيطهم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



