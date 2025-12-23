Français
داني ألفيس يقترب من العودة إلى الملاعب

كشفت تقارير إعلامية برازيلية عن تطورات مفاجئة في مستقبل النجم المخضرم داني ألفيس، تشير إلى اقترابه من العودة إلى عالم كرة القدم بعد فترة غياب طويلة.

و وفقًا لشبكة ESPN، يضع الظهير الأيمن البرازيلي، البالغ من العمر 42 عامًا و لاعب برشلونة السابق، اللمسات الأخيرة على صفقة لشراء نادي ساو جواو دي فير، أحد أندية الدرجة الثالثة في البرتغال، ليصبح المساهم الأكبر في ملكيته.

و لا تقتصر خطة ألفيس على الاستثمار فقط، إذ يعتزم اللاعب، عقب إتمام الصفقة، توقيع عقد يمتد لستة أشهر من أجل العودة إلى الملاعب و المشاركة في المرحلة الأخيرة من الموسم الحالي، في خطوة مفاجئة قد تعيد أحد أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ اللعبة إلى المستطيل الأخضر.

و أشار التقرير إلى أن ألفيس يحظى بدعم مجموعة من المستثمرين البرازيليين لتحقيق هذا المشروع، في وقت يحتل فيه نادي ساو جواو دي فير المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.

و كان داني ألفيس قد ابتعد عن كرة القدم منذ جانفي 2023، عقب اتهامه و محاكمته في قضية اعتداء جنسي، قبل أن تتم تبرئته منها في مارس الماضي، ما فتح الباب أمام إمكانية عودته مجددًا إلى الملاعب.

