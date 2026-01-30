Français
الأخبار

دجوكوفيتش يتأهّل إلى نهائي بطولة أستراليا للتنس

دجوكوفيتش يتأهّل إلى نهائي بطولة أستراليا للتنس

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد فوزه الماراثوني على خصمه الإيطالي يانيك سينر، مساء اليوم الجمعة.

و حسم سينر، المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن يستفيق ديوكوفيتش في المجموعة الثانية، ويحسمها بنفس النتيجة.

و أعاد اللاعب الإيطالي، تفوقه، وحسم المجموعة الثالثة بنتيجة 6-4، قبل أن يصحح نوفاك، مساره، ويحسم المجموعة الرابعة بنفس النتيجة (6-4).

و حافظ نوفاك ديوكوفيتش، على تفوقه، ليحسم المجموعة الخامسة بنتيجة (6-4)، ليضرب موعدًا ضد كارلوس ألكاراز في نهائي البطولة.

و كان ألكاراز قد قطع تذكرة العبور إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، على حساب ألكسندر زفيريف.

تعليقات

