دجوكوفيتش يتأهّل إلى نهائي بطولة أستراليا للتنس

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد فوزه الماراثوني على خصمه الإيطالي يانيك سينر، مساء اليوم الجمعة.

و حسم سينر، المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن يستفيق ديوكوفيتش في المجموعة الثانية، ويحسمها بنفس النتيجة.

و أعاد اللاعب الإيطالي، تفوقه، وحسم المجموعة الثالثة بنتيجة 6-4، قبل أن يصحح نوفاك، مساره، ويحسم المجموعة الرابعة بنفس النتيجة (6-4).

و حافظ نوفاك ديوكوفيتش، على تفوقه، ليحسم المجموعة الخامسة بنتيجة (6-4)، ليضرب موعدًا ضد كارلوس ألكاراز في نهائي البطولة.

و كان ألكاراز قد قطع تذكرة العبور إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، على حساب ألكسندر زفيريف.

