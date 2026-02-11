دجوكوفيتش ينسحب من بطولة قطر المفتوحة للتنس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال منظمون اليوم الأربعاء ‌إن ‌الصربي نوفاك ‌ديوكوفيتش انسحب من بطولة قطر المفتوحة للتنس المقررة في ⁠الدوحة الأسبوع المقبل بسبب معاناته من “إجهاد شديد”.

و كان اللاعب ​المخضرم (38 عاما) قد بلغ الشهر الماضي ⁠النهائي الحادي عشر له في أستراليا المفتوحة ⁠قبل أن يخسر أمام المصنف الأول عالميا الإسباني كارلوس ألكاراز.

و يأتي ألكاراز ويانيك سينر على رأس قائمة المصنفين في نسخة هذا ​العام من البطولة المقامة على الملاعب الصلبة. ويملك ديوكوفيتش سجلا مميزا ‌في الدوحة، إذ توج بلقب البطولة في عامي 2016 ⁠و2017، ويبلغ رصيده 15 انتصارا مقابل ثلاث هزائم.

و سيخوض ألكاراز مشاركته الثانية في البطولة بعدما خرج من دور الثمانية العام الماضي أمام ييري ليهيتشكا بينما ‌يظهر سينر لأول مرة ⁠في الدوحة.

كما تضم البطولة عددا من أبرز ‌المصنفين في قائمة العشرين الأوائل، من بينهم فيلكس أوجيه-ألياسيم ‌وألكسندر ⁠بوبليك ودانييل ميدفيديف وأندريه روبليف.

