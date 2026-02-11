دجوكوفيتش ينسحب من بطولة قطر المفتوحة للتنس

قال منظمون اليوم الأربعاء إن الصربي نوفاك ديوكوفيتش انسحب من بطولة قطر المفتوحة للتنس المقررة في الدوحة الأسبوع المقبل بسبب معاناته من “إجهاد شديد”.
و كان اللاعب المخضرم (38 عاما) قد بلغ الشهر الماضي النهائي الحادي عشر له في أستراليا المفتوحة قبل أن يخسر أمام المصنف الأول عالميا الإسباني كارلوس ألكاراز.
و يأتي ألكاراز ويانيك سينر على رأس قائمة المصنفين في نسخة هذا العام من البطولة المقامة على الملاعب الصلبة. ويملك ديوكوفيتش سجلا مميزا في الدوحة، إذ توج بلقب البطولة في عامي 2016 و2017، ويبلغ رصيده 15 انتصارا مقابل ثلاث هزائم.
و سيخوض ألكاراز مشاركته الثانية في البطولة بعدما خرج من دور الثمانية العام الماضي أمام ييري ليهيتشكا بينما يظهر سينر لأول مرة في الدوحة.
كما تضم البطولة عددا من أبرز المصنفين في قائمة العشرين الأوائل، من بينهم فيلكس أوجيه-ألياسيم وألكسندر بوبليك ودانييل ميدفيديف وأندريه روبليف.
