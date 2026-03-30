دخول الحوثيين إلى الحرب… أحمد ونيس يقدّم قراءة في تداعيات توسّع الصراع في الشرق الأوسط [فيديو]

أفاد اليوم الإثنين، 30 مارس 2026، الوزير و الدّبلوماسي السابق أحمد ونيس في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ الحوثيين في اليمن و حزب الله في لبنان هم حلفاء لإيران، و المقاومة الفلسطينية تعتمد على الثلاث رؤوس المشار إليها، خاصة و أنّ المقاومة ليس من حقها التشهير بالعمليات التي تقوم بها لكونهم تحت الاحتلال….

و أوضح ونيس أنّ حزب اللّه و الحوثيون و النّظام الايراني يشهّرون بعدائهم لإسرائيل، و ذلك لكونها دولة احتلال و لها صراع مع الشعب الفلسطيني أساسا، و بالتالي فإنّ إيران و حزب الله و الحوثيين دائما ما يشهّرون باستهدافهم للكيان المحتل.

و أشار ونيس إلى أنّ اسرائيل كانت قد تضرّرت بالعمليات التي ينفّذها حزب الله في لبنان، و لما أعلنت الولايات المتحدة عن دخولها في الحرب ضدّ ايران استغلّت اسرائيل الفرصة لاستهداف حزب الله في لبنان و ذلك للقضاء على واجهة ثانية تقف مع إيران ضدّهم، ما جعل الحرب على واجهتين الأولى على إيران و الثانية على لبنان.

و اكّد الدّبلوماسي السّابق أنّه بالنّسبة لمن يتابع الشأن في الشرق الأوسط و خاصة الحرب الاخيرة التي تشنّها أمريكا و إسرائيل ضدّ ايران فإنّه ليس بالامر الجديد وجود تشدّد من المقاتلين ضدّ إسرائيل بفضل الجيش الايراني و من أجل شدّة المقاومة داخل لبنان و داخل الاراضي المحتلة قرّرت اسرائيل أن تطلب المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية و على إثر هذا قرّر ترامب التدخل عسكريا، ما نتج عنه توسيع رقعة القتال اليوم…

هذا و ان لم تقم روسيا بمساعدة إيران بطريقة عملية و فعلية واضحة فسيتمّ القضاء على النّظام الايراني، خاصة و أنّ الولايات المتحدة الامريكية تتوجه نحو احتلال الاراضي الإيرانية و القضاء على النّظام الايراني الاسلامي الذّي يعتبر القلعة الوحيدة الهامة التي لا تزال تسند المقامة ضدّ اسرائيل، و ذلك لكون الدّول المجاورة لاسرائيل تمّ القضاء عليها أي انّه لم يعد لديها القدرة على المقاومة، الامر الذّي دفع اسرائيل إلى المرور نحو القوس الثاني من دول الجوار و هي ايران و اليمن، و فق قول المتحدّث.

و اضاف ونيس أنّ إسرائيل استنجدت بالولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف إيران و حتى الحوثيين في اليمن، و التي وحسب التّطورات الأخيرة فقد قرّر ترامب القيام بانزال عسكري في إيران، مشدّدا على كون هذا الامر أصبح محسوما.

