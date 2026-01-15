Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

دخول قسم الاستعجالي الجديد بالمستشفى الجهوي أحمد التلاتلي بنابل حيز الاستغلال

تمّ يوم امس الأربعاء، استكمال تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي أحمد التلاتلي بنابل، ودخل مباشرة حيّز الاستغلال، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة .

وبلغت كلفة المشروع وفق ذات البلاغ، حوالي 400 ألف دينار وشمل الأشغال والتجهيز. وقد تمّ تجهيز قسم الاستعجالي الجديد بمعدات حديثة، وانطلقت معه رقمنة بعض الخدمات لتكون الإجراءات أسرع والمتابعة أوضح، بما سيضفي ، وفق ما جاء في بلاغ الوزارة، مزيد النجاعة والسرعة على التدخلات الاستعجالية وتوفير ظروف أفضل لاستقبال المرضى فضلا عن تقليص الاكتظاظ وتحسين حركة الخدمة، وإدماج حلول رقمية في مسار العلاج.

واعتبرت الوزارة أن هذا الإنجاز سيعزّز خدمات الاستعجالي في نابل ويقرّب الرعاية الصحية للمواطن بطريقة عملية وفعّالة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

854
الأخبار

والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي

674
الأخبار

الأولمبي الباجي يسعى لتأهيل ستة لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة
358
الأخبار

فساد مالي صلب اتحاد الفلاحة : حكم بسجن عبد المجيد الزار لمدة 6 سنوات
347
الأخبار

نائب بالبرلمان يكشف إجراء مسؤول بوزارة مكالمات شخصية بـ38 ألف دينار !
341
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : تعيين حكم مباراة المغرب و نيجيريا
318
الأخبار

سليم الرياحي يقترب من العودة إلى تونس ؟؟!!
309
الأخبار

حارس الجزائر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد مغادرة الكان
307
أخر الأخبار

بتكليف من الرئيس : منح وسام الوفاء والتضحية لعائلة الشهيد مروان القادري (فيديو)
303
الأخبار

جيش الطيران يتسلّم طائرة نقل عسكرية من نوع “C-130”
295
اقتصاد وأعمال

وحدات الحرس الديواني تتمكن من حجز بضائع مهربة بقيمة جملية بلغت 580.5 مليون دينار خلال سنة 2025

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى