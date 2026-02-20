دعم جديد للحرفيين: برنامج وطني للتأهيل في 6 ولايات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن إطلاق برنامج جديد للتأهيل الحرفي داخل فضاءات الابتكار بعدد من ولايات الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تطوير مهارات الحرفيين ودعم قدراتهم الفنية والبيداغوجية.

ويشمل البرنامج ولايات المهدية، القصرين، قابس، قفصة، منوبة ونابل، حيث سيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة الحرفيين الراغبين في تأطير هذه المبادرات.

ودعا الديوان المهنيين الذين تتوفر لديهم الكفاءة التقنية والاستعداد لتأمين الدورات إلى تقديم ترشحاتهم لدى المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية المعنية، على أن يكون آخر أجل لإيداع الملفات يوم 16 مارس 2026.

وأوضح أن لجنة فنية مركزية ستتولى دراسة مطالب الترشح واختيار المشاركين وفق معايير مضبوطة.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



