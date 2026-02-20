Français
الأخبار

دعم جديد للحرفيين: برنامج وطني للتأهيل في 6 ولايات

دعم جديد للحرفيين: برنامج وطني للتأهيل في 6 ولايات

أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن إطلاق برنامج جديد للتأهيل الحرفي داخل فضاءات الابتكار بعدد من ولايات الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تطوير مهارات الحرفيين ودعم قدراتهم الفنية والبيداغوجية.

ويشمل البرنامج ولايات المهدية، القصرين، قابس، قفصة، منوبة ونابل، حيث سيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة الحرفيين الراغبين في تأطير هذه المبادرات.

ودعا الديوان المهنيين الذين تتوفر لديهم الكفاءة التقنية والاستعداد لتأمين الدورات إلى تقديم ترشحاتهم لدى المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية المعنية، على أن يكون آخر أجل لإيداع الملفات يوم 16 مارس 2026.

وأوضح أن لجنة فنية مركزية ستتولى دراسة مطالب الترشح واختيار المشاركين وفق معايير مضبوطة.

المصدر: وات

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

