الأخبار

دعم رسمي لميناء النفيضة للمياه العميقة: مشروع استراتيجي برؤية تنموية وبيئية متكاملة

دعم رسمي لميناء النفيضة للمياه العميقة: مشروع استراتيجي برؤية تنموية وبيئية متكاملة

أفضت جلسة عمل انعقدت يوم الأربعاء 18 فيفري 2026 إلى تثبيت الدعم لمشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة، باعتباره أحد المشاريع الوطنية ذات الأولوية الاستراتيجية.

الاجتماع، الذي احتضنه مقر وزارة البيئة، خصص لبحث مدى تقدم الدراسات المتعلقة بالمشروع، إلى جانب ضبط الخطوات العملية للمرحلة القادمة، في إطار مقاربة تجمع بين البعد الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة.

وأكد الحاضرون على ضرورة احترام المعايير البيئية ومبادئ التنمية المستدامة بالتوازي مع الأهداف التنموية، مع الاتفاق على إعداد برنامج عمل واضح يحدد أدوار مختلف الأطراف المتدخلة ويضبط الآجال التنفيذية لكل مرحلة.

وشارك في الجلسة الرئيس المدير العام لـشركة ميناء النفيضة، إلى جانب المدير العام لـالوكالة الوطنية لحماية المحيط والمدير العام لـوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، حيث تم التطرق إلى تحيين الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية، ومواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية.

المصدر: وات
تعليقات

