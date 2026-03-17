دعوة رسمية: التونسيون في تركيا يحتفلون بعيد الاستقلال في أنقرة

بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لـعيد الاستقلال، أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بأنقرة عن تنظيم حفل استقبال لفائدة أبناء الجالية التونسية المقيمين بتركيا.

وسينتظم هذا الحدث يوم السبت 28 مارس 2026، وذلك من الساعة الخامسة مساءً إلى السابعة مساءً، في إطار إحياء هذه المناسبة الوطنية التي تمثل محطة بارزة في تاريخ تونس.

وأوضحت السفارة أن الدعوة مفتوحة لكافة أفراد الجالية التونسية، في أجواء احتفالية تهدف إلى تعزيز الروابط الوطنية وترسيخ روح الانتماء بين التونسيين بالخارج.

ودعت الراغبين في الحضور إلى تأكيد مشاركتهم مسبقاً عبر البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة، وذلك قبل الموعد المحدد، لضمان حسن تنظيم هذا الحدث.

