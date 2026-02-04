دعوة لتشريع جديد: حظر الرهان الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حذّر لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإعلام المستهلك، من التنامي الخطير لظاهرة الرهانات الإلكترونية والرياضية، خاصة داخل الأحياء الشعبية، مؤكدًا أنّ الأطفال والمراهقين باتوا من أكثر الفئات استهدافًا عبر منصّات التواصل الاجتماعي.

وفي تصريح لتونس الرقمية، شدّد الرياحي على أنّ هذه المنصّات تُروَّج بشكل مباشر أو غير مباشر للرهانات، في محتويات جذّابة ومضلّلة، معتبرًا أن هذا الوضع غير مقبول ويستوجب تدخّلًا عاجلًا لوضع حدّ له.

الأطفال… الضحايا الأوائل لظاهرة خطيرة

وأشار الرياحي إلى أنّ الأطفال هم الحلقة الأضعف في مواجهة هذا النوع من المحتوى، محذّرًا من مخاطر الإدمان المبكّر، والآثار النفسية والسلوكية، فضلًا عن الانخراط في شبكات غير منظّمة تفتقر لأي رقابة قانونية.

وأكد أن العروض المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي تُقدَّم في قالب ترفيهي، يخفي وراءه مخاطر مالية ونفسية جسيمة على القُصّر.

دعوة إلى إطار قانوني صارم

أمام هذا الواقع، دعا رئيس منظمة إعلام المستهلك إلى إقرار نصّ قانوني واضح وصارم يمنع وصول الأطفال إلى منصّات الرهانات الإلكترونية، ويحدّ كذلك من تعرّضهم غير المنضبط لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنّ هذه الدعوة تندرج ضمن مبادرة تشريعية قيد الإعداد، تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من الانحرافات الرقمية وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأجيال الناشئة.

