دعوة لتكثيف الحملات الامنية على خلفية الاستيلاء على سيارة تاكسي ليلا (بيان نقابي)

طالب الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي بتكثيف حملات المراقبة على حرفاء سيارات التاكسي ليلًا، وخاصة خارج مناطق العمران، وذلك على خلفية عملية الاستيلاء على سيارة تاكسي تعرّض لها، قبل يومين، أحد منتسبي الاتحاد بإحدى ضواحي العاصمة، من قبل مجموعة من المنحرفين الذين سلبوه أمواله وسيارته تحت التهديد بسلاح أبيض.

ودعا الاتحاد، في بيان تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) نسخة منه اليوم السبت، السلطات إلى العمل بالتنسيق مع النقابات المهنية لإيجاد حلول كفيلة بضمان السلامة الجسدية للمهنيين.

كما حثّ على الإسراع بسنّ القوانين المنظمة لتطبيقات النقل الذكي، معتبرًا إياها أكثر أمانًا، إلى جانب السماح بتجهيز سيارات التاكسي بكاميرات مراقبة على غرار وسائل النقل العمومي، وفق نص البيان.

وطالب الاتحاد كذلك بمراجعة القوانين بما يسمح للمهني بالامتناع عن نقل الحريف ليلًا وفي الحالات المسترابة.

(وات)

