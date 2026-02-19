دغفوس: المضادات الحيوية غير فعّالة ضد “الڨريب”.. وخلال الصيام يختلف تفاعل كل جسم [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الخميس، 19 فيفري 2026، أفاد الدّكتور رياض دغفوس مدير عام مركز اليقظة الدّوائيّة أنّ النّزلات الموسمية كلّها فيروسيّة، ما يعني أنّ المصاب بها لا يحتاج إلى المضادات الحيوية، و ذلك لكون هذه المضادات الحيوية ليس لها اي فاعلية و من الممكن أن تسبب آثار جانبية.

و أوضح الدّكتور دغفوس أنّ الشّخص المصاب بالنّزلة الموسمية يحتاج للمضادات الحيوية إذا ما تعكّرت حالته و ذلك بعد استشارة الطّبيب، مشدّدا على أنّه يوجد قانون ينصّ على كونه من غير الممكن شراء المضادات الحيويّة دون وصفة طبيّة و الصيدليات على دراية بهذا الأمر، و يبقى بالامكان في عديد الوضعيات الاستعانة بمضادات الآلام و الحرارة و ذلك للتخفيف من حدّة ألم الرأس و يكون تناولها بالكميات المنصوص عليها.

و أضاف محدّث تونس الرّقمية أنّ الاشخاص المصابين بالنّزلة الموسمية يحتاجون ايضا للراحة و من الممكن ايضا الاستعانة بالبرتقال لاحتوائه على “الفيتامين C”، مشيرا في ذات السياق إلى أنّ المضادات الحيوية ليست لها اي فاعلية في معالجة النّزلة الموسمية، خاصة و أنّ هذه الأمراض تتصدى لها مناعة الجسد و يتحسّن الشّخص المعني بمفرده و ايضا يعزّز مناعته ضدّ امراض أخرى أو ضدّ نفس الفيروس من النّزلة الموسمية.

و ذكّر في ذات السياق مدير عام مركز اليقظة الدّوائيّة، بأهمّية الوقاية مثل غسل اليدين و الابتعاد عن الأشخاص المصابين بالنزلة الموسمية، و أيضا أهمّية التلقيح ضدّ النزلة الموسمية خاصة لكبار السّن و الأشخاص الذّين يعانون من أمراض مزمنة.

أمّا في علاقة بكيفية التعامل في حال الاصابة بالنّزلة الموسمية خلال شهر الصيام، فأكّد الدّكتور دغفوس أنّ في مثل هذه الحالات يختلف تفاعل كلّ جسد عن الآخر إذ من الممكن مع الصيام ان تتراجع مناعة الجسد نوعا ما لدى بعض الأشخاص و لكن إذا لم يكن الوضع يستوجب تناول الأدوية فمن الممكن الصيام و قد اثبتت عديد الدّراسات انّ عملية الصيام تلعب دورا في إكتساب الجسد للمناعة لدى أشخاص آخرين، و يبقى هذا الامر حسب خصوصية كل فرد، و فق قوله.

و عن الفيروسات المنتشرة حاليا في تونس فقال دغفوس إنّه و رغم تراجعه نوعا ما لا يزال المتحوّر “K” يسيطر على المشهد مع وجود إصابات بفيروس كورونا و لكن بأعداد قليلة، لأنّه و منذ سنتين تراجع انتشاره بشكل كبير و لم يعد يشكّل خطورة.

