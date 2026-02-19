دفعة قوية للتشغيل: شراكة جديدة لانتداب 1500 إطار في الصناعات الإلكترونية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أبرمت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل اتفاقية تعاون مع الشركة الممثلة للمجموعة الدولية المتخصصة في الصناعات الإلكترونية USI Asteel Flash، وذلك خلال مراسم احتضنها مقر وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية.

وتنص الاتفاقية على انتداب أكثر من 400 شاب من خريجي التكوين المهني والتعليم العالي خلال سنة 2026، على أن يرتفع العدد إلى ما يفوق 1500 موطن شغل في أفق الثلاث سنوات المقبلة.

وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، أن تونس تُعد البلد الإفريقي الوحيد الذي يحتضن تمثيلية لهذه المجموعة منذ أكثر من ربع قرن، مشيرًا إلى أن قرار الشركة مضاعفة استثماراتها يعكس ثقتها في الكفاءات التونسية وقدرتها التنافسية.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



