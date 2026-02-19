Français
Anglais
العربية
الأخبار

دفعة قوية للتشغيل: شراكة جديدة لانتداب 1500 إطار في الصناعات الإلكترونية

دفعة قوية للتشغيل: شراكة جديدة لانتداب 1500 إطار في الصناعات الإلكترونية

أبرمت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل اتفاقية تعاون مع الشركة الممثلة للمجموعة الدولية المتخصصة في الصناعات الإلكترونية USI Asteel Flash، وذلك خلال مراسم احتضنها مقر وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية.

وتنص الاتفاقية على انتداب أكثر من 400 شاب من خريجي التكوين المهني والتعليم العالي خلال سنة 2026، على أن يرتفع العدد إلى ما يفوق 1500 موطن شغل في أفق الثلاث سنوات المقبلة.

وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، أن تونس تُعد البلد الإفريقي الوحيد الذي يحتضن تمثيلية لهذه المجموعة منذ أكثر من ربع قرن، مشيرًا إلى أن قرار الشركة مضاعفة استثماراتها يعكس ثقتها في الكفاءات التونسية وقدرتها التنافسية.

المصدر: وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

477
الأخبار

رسمي: إمساكية رمضان 2026 لمدينة تونس وما جاورها

313
أخر الأخبار

مقترح البنك البريدي: النائب محمد زياد الماهر يُقدّم آخر المستجدات (فيديو)
300
اقتصاد وأعمال

ارتفاع ديون التونسيين لدى البنوك إلى أكثر من 30 مليار دينار في 2025
297
الأخبار

تونس – الجزائر: عبد المجيد تبون يهنئ قيس سعيّد بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم
277
أخر الأخبار

وزير التجارة : تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بأغلب الجهات في رمضان [فيديو]
275
الأخبار

يويفا يصدر بلاغا رسميا بخصوص واقعة العنصرية ضد فينيسيوس
270
اقتصاد وأعمال

187 رخصة جديدة لمشاريع الطاقة الشمسية: دفعة قوية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز للسيادة الطاقية
270
أخر الأخبار

ترشيح آن كلير لوجاندر لرئاسة معهد العالم العربي: إصلاحات هيكلية مرتقبة مع اقتراب الذكرى الأربعين
263
الأخبار

فينيسيوس : “العنصريون جبناء.. و البروتوكول لم يجدِ نفعًا”
261
الأخبار

رقمنة برنامج الكراء المملك: منصة جديدة لتسهيل النفاذ إلى السكن الاجتماعي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى