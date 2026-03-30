دفعة معنوية كبيرة برشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

استأنف فريق برشلونة تدريباته اليوم، الاثنين، بعد استراحة استمرت أربعة أيام، وسط أنباء إيجابية بخصوص جاهزية بعض لاعبيه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد السبت المقبل فى قمة الدوري الاسباني.

و شهدت الحصة التدريبية في مدينة خوان غامبر الرياضية مشاركة أليخاندرو بالدي و جول كوندي، بعد إحرازهما تقدماً واضحاً فى مراحل تعافيهما، ما يزيد من فرص إشراكهما أمام الفريق المدريدي.

من جانبه، حضر فرينكي دي يونغ التدريب، لكنه اكتفى بالعمل في صالة الألعاب الرياضية ضمن برنامج تعافي فردي، ما يجعل مشاركته في المباراة أقل يقيناً.

و يواصل الفريق تحضيراته غدا الثلاثاء، مع استمرار غياب عدد من اللاعبين الدوليين الذين يشاركون حالياً مع منتخباتهم الوطنية.

و يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد السبت المقبل فى قمة الدوري الإسباني، قبل أن يلتقى الفريقان مجددا الأربعاء 8 أفريل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

528
الأخبار

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية : الهلال الأحمر يساهم في حملات نظافة كبرى بولاية باجة

357
أخر الأخبار

ترامب يُهين محمد بن سلمان: خلف القسوة رسالة سياسية
334
الأخبار

حالة الطقس صباح اليوم الأحد
328
الأخبار

جريمة تهز الشراردة : ستينية تفارق الحياة بعد إصابتها ببندقية صيد
322
الأخبار

وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال
321
الأخبار

اضطرابات و انقطاعات في التزود بالماء بـ3 ولايات في الجمهورية
316
الأخبار

الأمين العام للكاف يرحل عن منصبه
303
الأخبار

والي سوسة يدعو الى تركيز كاميرا مراقبة بمداخل منطقة سيدي عبد الحميد
295
الأخبار

الاحتلال يمنع البطريرك بيتزابالا من دخول كنيسة القيامة لإحياء “أحد الشعانين”
281
الأخبار

انطلاق البث التجريبي للقناة الوطنية الرياضية التونسية (صور)

