دفعة معنوية كبيرة برشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

استأنف فريق برشلونة تدريباته اليوم، الاثنين، بعد استراحة استمرت أربعة أيام، وسط أنباء إيجابية بخصوص جاهزية بعض لاعبيه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد السبت المقبل فى قمة الدوري الاسباني.

و شهدت الحصة التدريبية في مدينة خوان غامبر الرياضية مشاركة أليخاندرو بالدي و جول كوندي، بعد إحرازهما تقدماً واضحاً فى مراحل تعافيهما، ما يزيد من فرص إشراكهما أمام الفريق المدريدي.

من جانبه، حضر فرينكي دي يونغ التدريب، لكنه اكتفى بالعمل في صالة الألعاب الرياضية ضمن برنامج تعافي فردي، ما يجعل مشاركته في المباراة أقل يقيناً.

و يواصل الفريق تحضيراته غدا الثلاثاء، مع استمرار غياب عدد من اللاعبين الدوليين الذين يشاركون حالياً مع منتخباتهم الوطنية.

و يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد السبت المقبل فى قمة الدوري الإسباني، قبل أن يلتقى الفريقان مجددا الأربعاء 8 أفريل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

