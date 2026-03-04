Français
Anglais
العربية
الأخبار

دفعة معنوية كبيرة للترجي قبل مواجهة الأهلي

دفعة معنوية كبيرة للترجي قبل مواجهة الأهلي

سيكون الترجي الرياضي التونسي مدعوما بخدمات الثنائي يان ساس و يوسف المساكني خلال مباراتي الأهلي المقرر لهما يومي 15 و 21 مارس الجاري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

و بات صانع ألعاب الترجي يان ساس جاهزا لخوض المباريات بعد تعافيه من الإصابة كما إنتظم نجم الفريق يوسف المساكني في التدريبات و من المنتظر أن يكون جاهزا للمباراة المقبلة التي سيخوضها الفريق أمام مستقبل المرسى في ملعب رادس.

كما سيكون الظهير الأيمن إبراهيما كايتا متاحا للمدرب باتريس بوميل بعد استيفاء عقوبة الإنذار الثالث.

و أعلن الاتحاد الافريقي عن طاقم الحكام الذي سيقود مباراة الأهلي والترجي المقرر لها 15 مارس في تونس ، وهم السينغالي عيسى سي حكما للساحة و يعاونه كل من : جبريل كمارا و نوح بانغورا وعبد الله ضيوف ، بينما يتواجد على تقنية الفيديو كل من : أحمد امتياز هيرال من موريشيوس، والأنغولي جيرسون إيميليو دوس سانتوس.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

950
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

345
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
330
الأخبار

وفاة زوجة علي الخامنئي متأثرة بإصابتها ( وكالة تسنيم)
314
الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي : نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية 
312
الأخبار

قطر تعلن إسقاط طائرتين حربيتين طراز “سوخوي 24” قادمتين من إيران
308
الأخبار

فرنسا : «الوجه الملائكي» للإسلاموية في مواجهة شياطينه… طارق رمضان مهدّد بـ20 عامًا سجنًا
274
اقتصاد وأعمال

ليبيا : حقل “المبروك” يستأنف إنتاجه بقدرة 25 ألف برميل يومياً
268
الأخبار

غارات صهيونية على لبنان: مقتل 31 شخصا و إصابة 149 آخرين
267
أخر الأخبار

بنزرت: مخالفات الأسعار تتصدر الحصيلة وحجز كميات مدعمة بسبب الاحتكار والمضاربة
264
أخر الأخبار

الحرب على إيران: آرام بالحاج يكشف التداعيات الاقتصادية الممكنة على تونس والعالم [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى