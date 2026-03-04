دفعة معنوية كبيرة للترجي قبل مواجهة الأهلي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سيكون الترجي الرياضي التونسي مدعوما بخدمات الثنائي يان ساس و يوسف المساكني خلال مباراتي الأهلي المقرر لهما يومي 15 و 21 مارس الجاري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

و بات صانع ألعاب الترجي يان ساس جاهزا لخوض المباريات بعد تعافيه من الإصابة كما إنتظم نجم الفريق يوسف المساكني في التدريبات و من المنتظر أن يكون جاهزا للمباراة المقبلة التي سيخوضها الفريق أمام مستقبل المرسى في ملعب رادس.

كما سيكون الظهير الأيمن إبراهيما كايتا متاحا للمدرب باتريس بوميل بعد استيفاء عقوبة الإنذار الثالث.

و أعلن الاتحاد الافريقي عن طاقم الحكام الذي سيقود مباراة الأهلي والترجي المقرر لها 15 مارس في تونس ، وهم السينغالي عيسى سي حكما للساحة و يعاونه كل من : جبريل كمارا و نوح بانغورا وعبد الله ضيوف ، بينما يتواجد على تقنية الفيديو كل من : أحمد امتياز هيرال من موريشيوس، والأنغولي جيرسون إيميليو دوس سانتوس.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



