دقّة بين التراث والسياحية : زيت الزيتون التونسي يعيد لعاصمة ملوك نوميديا بريقها

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن ت ولاية باجة أنه في إطار دعم المنتوجات الفلاحية الاستراتيجية والترويج لزيت الزيتون التونسي وتعزيز الربط بين السياحة والثقافة والفلاحة، أشرف مساء يوم الخميس 22 جانفي 2026 والي باجة أحمد بن خراط على جلسة عمل خُصّصت للاستعداد لتنظيم يوم ترويجي لزيت الزيتون بالموقع الأثري بدقّة، المزمع تنظيمه يوم 04 فيفري 2026. وتناول اللقاء مختلف الترتيبات التنظيمية واللوجستية المتعلقة بهذا اليوم الترويجي، ولا سيما:

ضبط البرنامج العام للتظاهرة ومكوّناته الثقافية والسياحية والفلاحية،

توفير شروط السلامة الصحية وجودة المنتجات المعروضة،

تأمين الفضاء وضمان حسن تنظيم حركة الزوار والعارضين،

العناية بجمالية الموقع الأثري واحترام خصوصيته التاريخية،

إشراك المهنيين والمنتجين المحليين في إطار دعم الاقتصاد الجهوي والترويج للمنتوجات المجوّدة.

ويُذكر أنّ هذا اليوم الترويجي يندرج ضمن البرنامج الوطني للترويج لزيت الزيتون التونسي والعمل على تثمينه والتعريف بمزاياه وجودته وربطه بالمسالك السياحية والثقافية.

وفي ختام الجلسة، أسدى والي الجهة تعليماته بضرورة إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة، والتسريع في استكمال الاستعدادات اللازمة، بما يضمن تنظيم تظاهرة ناجحة تليق بمكانة زيت الزيتون التونسي وقيمة الموقع الأثري بدقّة، وتسهم في مزيد إشعاع الجهة ودعم حركتها الاقتصادية والسياحية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



