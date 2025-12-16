دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب 2025 : شيري تحتفي بروح تجاوز الذات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصبحت علامة السيارات شيري (CHERY) شريكًا رسميًا لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب 2025، فاتحةً بذلك فصلًا جديدًا من التعاون بين الابتكار التكنولوجي والروح الرياضية. ويأتي هذا التعاون تحت شعار ملهم «مع شيري، وُلدنا لنرتقي!»، ليجسّد رؤية مشتركة تقوم على الصمود والأداء العالي والشمولية.

وبمناسبة إقامة الألعاب، تضع عائلة شيري منتجاتها وخبراتها في خدمة هذا الحدث، مؤكدة التزامها بدعم الرياضة والتنقّل والمسؤولية الاجتماعية. كما تمثل هذه المشاركة نافذة دولية تُبرز الكفاءة التكنولوجية لإحدى أبرز شركات صناعة السيارات الصينية، التي تتجه بثبات نحو المستقبل.

ويستمد شعار «Born to Rise – وُلدنا لنرتقي» قوته من روح التحدي والمثابرة والشمول، وهي قيم يجسدها الرياضيون البارالمبيون بكل وضوح. وتعكس هذه المبادئ مسيرة شيري على مدى أكثر من عشرين عامًا. فمنذ تأسيسها عام 1997، انضمت العلامة إلى قائمة Fortune Global 500 في عام 2024، قبل أن تتقدم 152 مرتبة في العام التالي. واليوم، تضم شيري أكثر من 18 مليون مستخدم حول العالم، وتعتمد على شبكة عالمية من مراكز البحث والتطوير لدعم الابتكار المستمر.

وفي صميم هذا النجاح، تحتل مجموعة TIGGO مكانة استراتيجية ضمن محفظة العلامة، حيث تجسد بوضوح ديناميكية التطور والنمو المتسارع. وقد أسهمت هذه المجموعة في إعادة تشكيل صورة السيارات الصينية على الساحة الدولية، بفضل إنجازات تكنولوجية بارزة ونهج صارم للتحسين المستمر للجودة.

وترى شيري أن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تكمن في قدرتها على فهم احتياجات المستخدمين وتوقعها، سواء تعلق الأمر بالأداء أو السلامة أو سهولة الاستخدام. وهي أولويات تتناغم بطبيعتها مع فلسفة الألعاب البارالمبية، حيث لا تنفصل التميز عن القدرة على التكيّف.

وتظل السلامة ركيزة أساسية في استراتيجية شيري، من خلال مفهوم «السلامة للعائلة». فقد خضعت عدة طرازات من شيري لأشد اختبارات السلامة صرامة، بما في ذلك اختبارات ANCAP وEuro NCAP، وحصلت على أعلى تصنيف بخمس نجوم، ما يعكس التزام الشركة الدائم بحماية جميع مستخدمي الطريق.

وفي الوقت نفسه، تضع شيري حماية البيئة في صميم استراتيجيتها التنموية، لا سيما من خلال تقنية CHERY Super Hybrid (CSH). وتجمع هذه التقنية بين متعة القيادة والكفاءة في استهلاك الطاقة، استجابةً لتحديات التحول نحو مصادر الطاقة الجديدة. وقد لاقت هذه الجهود إشادة دولية، حيث منحت وسيلة الإعلام البريطانية المتخصصة في السيارات CarWow سيارة Tiggo 8 CSH لقب «بطل الهجين – Hybrid Hero».

ومن خلال التزامها بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب 2025، تؤكد شيري من جديد دعمها لقيم الشمولية والتقدم وتجاوز الذات، ومواصلة سعيها لبناء مستقبل تنقّل أكثر أمانًا ومسؤولية وتطلعًا إلى الغد.

