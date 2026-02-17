دوري أبطال أفريقيا: الترجي ضد الأهلي، قرعة ربع النهائي (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تأهلت ثمانية فرق إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، وقد أُجريت القرعة يوم الثلاثاء الماضي في القاهرة، مصر.

سيواجه الترجي الرياضي التونسي، الممثل الوحيد لتونس، غريهمه الأهلي المصري.

إليكم جميع مباريات ربع النهائي:

– نهضة بركان (المغرب) ضد الهلال أم درمان (السودان، المجموعة 1)

– الترجي الرياضي التونسي (تونس) ضد الأهلي (مصر، المجموعة 1)

– ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) ضد ستاد مالي

– الجيش الملكي للرباط (المغرب) ضد بيراميدز (مصر، المجموعة 1)

قرعة نصف النهائي

– الفائز من مباراة الترجي الرياضي التونسي (تونس) ضد الأهلي (مصر، المجموعة 1) ضد الفائز من مباراة ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) ضد ستاد مالي

– الفائز من مباراة الجيش الملكي للرباط (المغرب) ضد بيراميدز (مصر، المجموعة 1) ضد الفائز من مباراة نهضة بركان (المغرب) ضد الهلال أم درمان (السودان، المجموعة 1)

