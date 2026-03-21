رياضة

دوري أبطال أفريقيا: بفوزه على الاهلي، الترجي الرياضي التونسي المترشح الثاني لنصف النهائي

بعد تأهل الجيش الملكي على حساب بيراميدز، انتهت مباراة الإياب من ربع النهائي بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، بالفوز 3-2.

وبهذه النتيجة، يتأهل “الدم والذهب” إلى نصف النهائي حيث سيواجه إما ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي أو الملعب المالي.

واستغل الترجي تقدمه الثمين 1-0 في مباراة الذهاب، فكان أكثر تركيزًا وصنع أخطر الفرص.

كما حافظ على خطورته في الهجمات المرتدة، مسجلًا هدفين عبر دانهو وتوقاي والجلاصي، في مرمى فريق الأهلي الذي افتقر إلى الفعالية رغم تقدمه بهدف تريزيجيه (10′) ثم تعادله في الدقيقة 84.

وفشل المصريون في تغيير الوضع ومواصلة سعيهم للحصول على لقب قاري جديد، والذي خسروه العام الماضي.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

309
الأخبار

قيس سعيّد يتوجه بكلمة إلى الشعب التونسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وبالذكرى السبعين لإعلان الاستقلال

289
اقتصاد وأعمال

قطر للطاقة تتوقع أن تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بمدينة راس لفان 20 مليار دولار سنوياً من الإيرادات المفقودة
288
الأخبار

عيد الإستقلال : الرئيس الموريتاني يهنئ قيس سعيد
260
اقتصاد وأعمال

458 مليون يورو مساعدات اوروبية عاجلة لدول عربية
253
الأخبار

السفير الأسبق يوسف بن حاحا في ذمة الله
253
أخر الأخبار

هل يعتزم المغرب اقتناء سرب من مقاتلات سوخوي Su-35 الروسية ؟
241
أخر الأخبار

خلال زيارة إلى إسرائيل: جان-نويل بارو يضطر للاحتماء بسبب قصف إيراني قبل إلقاء كلمته
236
الأخبار

إيران تطلق صاروخين على قاعدة أمريكية بريطانية في المحيط الهندي
227
الأخبار

عيد الفطر: اتصال هاتفي بين الرئيس قيس سعيد و عبد الفتاح السيسي
225
أخر الأخبار

قيس سعيّد وعبد المجيد تبّون يتبادلان تهاني عيد الفطر

