دوري أبطال أفريقيا: بفوزه على الاهلي، الترجي الرياضي التونسي المترشح الثاني لنصف النهائي

بعد تأهل الجيش الملكي على حساب بيراميدز، انتهت مباراة الإياب من ربع النهائي بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، بالفوز 3-2.

وبهذه النتيجة، يتأهل “الدم والذهب” إلى نصف النهائي حيث سيواجه إما ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي أو الملعب المالي.

واستغل الترجي تقدمه الثمين 1-0 في مباراة الذهاب، فكان أكثر تركيزًا وصنع أخطر الفرص.

كما حافظ على خطورته في الهجمات المرتدة، مسجلًا هدفين عبر دانهو وتوقاي والجلاصي، في مرمى فريق الأهلي الذي افتقر إلى الفعالية رغم تقدمه بهدف تريزيجيه (10′) ثم تعادله في الدقيقة 84.

وفشل المصريون في تغيير الوضع ومواصلة سعيهم للحصول على لقب قاري جديد، والذي خسروه العام الماضي.

