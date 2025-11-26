دوري أبطال أفريقيا: ترتيب الهدّافين قبل الجولة الثانية

من سيخلف المهاجم الكونغولي Fiston Mayele، المتوَّج هدّافًا لدوري أبطال أفريقيا 2024-2025 بعد أهدافه مع ناديه المصري Pyramids FC؟ تبدو المنافسة واعدة ومثيرة في نسخة 2025-2026.
في ما يلي الترتيب الحالي قبل انطلاق مباريات الجولة الثانية:
5 أهداف:
Lahlou Akhrib – JS Kabylie – الجزائر؛
4 أهداف:
Kalaba – Stade Malien – مالي، Ahmed Atef – Pyramids FC – مصر، و Tiago Reis – Petro Luanda – البرازيل؛
3 أهداف:
Benny – Petro Luanda – البرتغال، Mehdi Merghem – JS Kabylie – الجزائر/فرنسا، Taddeus Nkeng – Stade Malien – الكاميرون، Fiston Mayele – Pyramids FC – جمهورية الكونغو الديمقراطية، Oussama Lamlioui – Renaissance de Berkane – المغرب، Samaké Nzé Bagnama – Stade d’Abidjan – الغابون، Paul Bassène – Renaissance de Berkane – السنغال، و Nuno Santos – Mamelodi Sundowns – البرتغال؛
2 أهداف:
Mahmoud Trezeguet – Al Ahly FC – مصر، Yunus Sentamu – Vipers SC – أوغندا، Tshegofatso Mabasa – Orlando Pirates – جنوب أفريقيا، Peter Shalulile – Mamelodi Sundowns – ناميبيا/جنوب أفريقيا، Zoumana Simpara – Stade Malien – مالي، Pacôme Zouzoua – Young Africans SC – كوت ديفوار، Prince Dube – Young Africans SC – زيمبابوي، Sunday Adetunji – Al-Hilal Club (Omdurman) – نيجيريا/السودان، Vanilson – CA Petróleos Luanda – أنغولا، Ayoub Khairi – Renaissance de Berkane – المغرب، Samson Olasupo – Remo Stars FC – نيجيريا، Tshepang Moremi – Orlando Pirates – جنوب أفريقيا، و Babacar Sarr – JS Kabylie – السنغال.
